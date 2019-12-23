Первую серийную АПЛ проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спустят на воду 25 декабря

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" проходит испытания, ее передача флоту ожидается в 2020 году

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 20 декабря. / ТАСС/. Спуск на воду первой серийной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" состоится 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава "Севмаша" Михаил Будниченко перед началом торжественного собрания, посвященного отмечаемому в субботу 80-летию предприятия.

"Церемония вывода "Новосибирска" из эллинга и спуска на воду пройдет на "Севмаше" 25 декабря", - сказал он.

Сейчас в составе ВМФ находится АПЛ проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск". Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" проходит испытания. Ее передача флоту ожидается в 2020 году.

В настоящее время на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в разных стадиях строительства находятся пять АПЛ проекта 885М. В 2019 году подписан контракт на строительство еще двух лодок этого проекта.