Войти
ТАСС

Совет директоров РКК "Энергия" одобрил сделку на привлечение кредита на 4,5 млрд рублей

294
0
0
Роскосмосбанк
Роскосмосбанк.
Источник изображения: roscosmos.ru

Процентная ставка за пользование кредитом составит 8,9% годовых

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" одобрил сделку с Роскосмосбанком о привлечении кредита на 4,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении корпорации на сайте раскрытия информации.

"Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - заключение кредитного договора между заемщиком - ПАО "РКК "Энергия" и кредитором - АО "Роскосмосбанк", согласно которому кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности - 4,5 млрд рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита кредитору вместе с начисленными процентами не позднее 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Процентная ставка за пользование кредитом составит 8,9% годовых.

Максимально возможная цена заключаемого кредитного договора может составить 6,343 млрд рублей. Она включает в себя максимально возможную сумму задолженности по кредитному соглашению - 4,5 млрд рублей и максимально возможную сумму процентов за пользование кредитными средствами - 1,843 млрд рублей.

Ранее РКК "Энергия" привлекла несколько кредитов от Роскосмосбанка.

Фондсервисбанк 12 апреля 2019 года был переименован в Роскосмосбанк в рамках реализации стратегии развития кредитной организации, направленной на приоритетное обслуживание предприятий аэрокосмической отрасли и их работников. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что банк позволит планировать контрактную работу ракетно-космической отрасли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
18.07.2019
Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко
10.07.2019
Председателем совета директоров РКК "Энергия" избран Дмитрий Рогозин
26.03.2019
Роскосмос планирует защитить лунную программу в правительстве к середине 2019 года
30.01.2019
РКК "Энергия" разработала "сверхкороткую" схему полета к МКС для кораблей "Союз МС"
04.07.2018
Полетали и хватит
26.08.2014
Россия может продлить работу на МКС после 2020 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации