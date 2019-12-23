Глава NASA рассказал о причине инцидента с кораблем Starliner

Джеймс Брайденстайн сообщил, что нештатную ситуацию вызвал сбой в системе подсчета полетного времени

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Нештатная ситуация с американским космическим кораблем Starliner вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Об этом сообщил в пятницу директор NASA Джеймс Брайденстайн в своем Twitter.

По его словам, из-за сбоя "корабль выработал больше топлива, чем предполагалось".

Разработавшая Starliner компания Boeing ранее в пятницу сообщила о нештатном выведении корабля на орбиту. Брайденстайн говорил, что не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с Международной космической станцией (МКС), но аппарат "находится на стабильной орбите". Позднее он сообщил, что маневровые двигатели Starliner включены и специалисты поднимают орбиту корабля.

Дальнейший график полетов

Брайденстайн заявил, что причины возникновения неполадок на корабле Starliner пока неясны, поэтому рано говорить о том, как эта нештатная ситуация скажется на дальнейшем графике полетов.

"Как сообщил представитель Boeing, мы не знаем основной причины произошедшего, - сказал он. - Поэтому слишком рано давать оценки, как нынешняя ситуация скажется на дальнейшей программе полетов".

Брайденстайн сообщил, что стыковка Starliner с Международной космической станцией отменена.

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семь астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V.