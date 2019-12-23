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Военно-промышленный курьер

Отстрелявшись у берегов Индии, моряки-балтийцы направились в Иран

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российско-индийские учения "ИНДРА-2019" успешно завершены. Участвовавший в них отряд кораблей Балтийского флота взял курс на иранский порт Чахбехар.

Маневры проходили с 16 по 19 декабря в районе индийского порта Мармагао. Для участия в них из Балтийска прибыли сторожевик "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий". Отряд кораблей БФ впервые участвовал в учениях "ИНДРА".

В ходе совместных маневров отряды обеих стран отработали различные виды обеспечения ресурсами в море, антитеррористические и антипиратские задачи. Боевые корабли с помощью артиллерии поразили мишени на воде, обнаружили и условно поразили воздушные цели, провели вертолетные учения с посадками на палубы.

По окончании программы учений состоялась церемония прощания российского и индийского отрядов, во время которой корабли и суда разошлись на встречных курсах, выстроившись в кильватерные колонны.

В настоящее время "Ярослав Мудрый", "Ельня" и "Виктор Конецкий", продолжая выполнение задач дальнего похода, держат курс к берегам Ирана, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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