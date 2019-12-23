Украина нацелилась на AH-64 и F-16

Украина намерена существенно обновить своё вооружение за счёт закупок у США. Вчера, 19 декабря, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что Минобороны Украины намерено закупить у США ударные вертолёты, истребители и системы ПВО.

В Минобороны Украины считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях армии путём закупки современного вооружения за рубежом. В частности, речь идёт об ударных вертолётах AH-64 Apache, самолётах F-16 Fighting Falcon, системах ПВО Patriot, а также о продолжении закупок противотанковых ракет Javelin.

Вертолёт AH-64 Apache Источник изображения: flightglobal.com

Решение принято по результатам оборонного обзора, завершившегося на прошлой неделе, результаты которого были переданы в Кабинет министров Украины. В этом году Украина впервые направила официальный запрос на приобретение военного оборудования в США по программе продажи Министерства обороны США (Foreign Military Sales program). Это стало возможно благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между Кабмином Украины и Организацией НАТО по поддержке и снабжению.