Войти
WarSpot

Украина нацелилась на AH-64 и F-16

294
0
0

Украина намерена существенно обновить своё вооружение за счёт закупок у США. Вчера, 19 декабря, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что Минобороны Украины намерено закупить у США ударные вертолёты, истребители и системы ПВО.

В Минобороны Украины считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях армии путём закупки современного вооружения за рубежом. В частности, речь идёт об ударных вертолётах AH-64 Apache, самолётах F-16 Fighting Falcon, системах ПВО Patriot, а также о продолжении закупок противотанковых ракет Javelin.

Вертолёт AH-64 Apache

Источник изображения: flightglobal.com

Решение принято по результатам оборонного обзора, завершившегося на прошлой неделе, результаты которого были переданы в Кабинет министров Украины. В этом году Украина впервые направила официальный запрос на приобретение военного оборудования в США по программе продажи Министерства обороны США (Foreign Military Sales program). Это стало возможно благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между Кабмином Украины и Организацией НАТО по поддержке и снабжению.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AH-64
F-16
Javelin ПТРК
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Похожие новости
23.12.2019
Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache
23.12.2019
Украина хочет боевые вертолеты AH-64 Apache
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
17.07.2017
Даже муха не пролетит
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации