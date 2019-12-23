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ТАСС

Глава РАН призвал правительство не экономить на лунной программе

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Александр Сергеев отметил, что Россия может сильно отстать от других стран в этой области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал правительство и Роскосмос не допустить сокращения финансирования лунной программы, которая должна стартовать в 2021 году, иначе Россия сильно отстанет от других стран в этой области.

"У нас в связи с возможными секвестрами (бюджета), которые могут пагубно сказаться на нашей лунной программе, есть очень большие просьбы к нашему правительству и к Роскосмосу, чтобы мы в нашей лунной программе в этом смысле не допустили долгостроев, которые дальше нас самих привели к ответу, что мы опоздали", - сказал Сергеев.

Он напомнил, что последний раз автоматическую межпланетную станцию - "Луна-24" - отправляли к спутнику Земли еще в советское время. По его словам, важно приступить к реализации лунной программы в 2021 году. Именно на этот год, как ранее сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, к Луне должен быть запущен автоматический зонд "Луна-25" для исследований в районе южного полюса спутника Земли.

"Если мы говорим о соревновании в создании современного оборудования, современных научных инфраструктур, то здесь такие долгострои с отставанием по 5-7 лет очень опасны. Если мы будем долго строить, секвестировать нашу лунную программу, задвигать ее, то через какое-то время мы сами скажем, что дальше бессмысленно (ее продолжать), потому [то, что мы планировали] уже сделали конкуренты", - пояснил глава РАН.

Проект лунной программы

В июне ЦНИИмаш представил на международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской лунной исследовательской программы. В материалах отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен с 2032 года по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены "ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы", говорится в материалах.

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