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Интерфакс-АВН

Российский телескоп "Спектр-РГ" обнаружил более 10 тысяч чёрных дыр

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" открыла более 300 скоплений галактик, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С учётом тестовых сеансов открыто более 300 скоплений галактик, более 10 тысяч активных ядер галактик - сверхмассивных чёрных дыр", - сказал Рогозин на пресс-конференции в Москве.

В свою очередь глава РАН Александр Сергеев сообщил, что около 6 тысяч сверхмассивных чёрных дыр, были обнаружены в так называемой "Дыре Локмана" - области на небе, где межзвёздная среда нашей галактики меньше всего поглощает внешнее рентгеновское излучение.

Основной этап научной программы - сканирование неба - стартовал 13 декабря.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории.

Обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в космическое путешествие 13 июля с космодрома Байконур. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.

С помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.

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