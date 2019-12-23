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Интерфакс-АВН

"Швабе" запатентовал конструкторское решение для модернизации оптических прицелов

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Инженеры Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) усовершенствовали конструкцию прицелов для стрелкового оружия, сделав их более универсальными, сообщил в пятницу холдинг "Швабе".

"Изменения повысят удобство применения и эргономику изделий", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По результатам работы ВОМЗ "получил патент на новое решение для прицельной техники". "Особое расположение узлов выверки реализуют в прицелах Р4х24 Divergent и Р6х42 Divergent", - информирует пресс-служба "Швабе".

"Высокий уровень изобретения наравне с известными оптическими прицелами обеспечивают новые связи в конструкции устройства", - отмечается в сообщении.

Новое конструкторское решение позволяет крепить прицел на "комфортном расстоянии от глаза стрелка независимо от типа оружия", говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов отмечает, что в последнее время специалисты завода активно практикуют тестирование прицельной техники в полевых условиях вместе с охотниками.

"Прислушиваясь к мнению экспертного сообщества и учитывая полученную информацию, мы совершенствуем прицелы в соответствии с запросом потребителя. Каждое техническое решение, которое мы интегрируем, полностью оправдано и повышает его конкурентоспособность", - отметил Морозов, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВОМЗ
Швабе ОАО
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