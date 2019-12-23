Войти
Известия.ru

Японский кабмин одобрил рекордный военный бюджет

408
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuya Shino

Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет на 2020 год. Он составил $48,6 млрд, что на 1,1% больше, чем бюджет на 2019 год, передает 20 декабря Reuters.

Бюджет должен утвердить парламент страны.

По информации агентства, с 2013 года, когда премьер-министром Японии стал Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд. Общий рост составил 13%.

Абэ также выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров. Политика главы кабинета министров направлена на усиление роли сил самообороны в мировых делах и на укрепление связей с США в военной области.

Бюджет на 2020 год предусматривает закупку у США девяти стелс-истребителей Lockheed Martin F-35, включая шесть вариантов короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL) B. На эти цели предлагается выделить 107 млрд иен (более $978 млн). Они должны стать первыми из 42 самолетов этого типа, которые Япония планирует приобрести в ближайшие годы, передает RT.

17 августа министерство обороны Японии одобрило закупку у США боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Их приобретают для легких авианосцев "Идзумо" и "Кага", которые переоборудуют из вертолетоносцев.

25 ноября китайское издание Sohu написало, что Япония, прикрываясь развитием гражданских атомных электростанций, сумела создать большое количество ядерного топлива, из которого можно произвести порядка 6 тыс. ядерных бомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
22.06.2015
Интервью главы турецкого департамента оборонной промышленности
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации