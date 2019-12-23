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Известия.ru

Американский корабль впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Steve Nesius

Новый американский корабль Starliner производства Boeing впервые выполнил старт к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщается на сайте американского космического ведомства NASA.

Корабль стартовал в 6:36 по местному времени (14:36 мск). На его борту находится тестовое устройство — робот-манекен по имени Рози-ракетчица. Такое имя выбрано по аналогии с образом Клепальщицы Рози, созданным художником Норманом Роквеллом в 1943 году и вдохновившим женщин на освоение космоса.

К Рози подключены 15 датчиков, которые будут собирать данные о полете.

Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска является стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.

К настоящему моменту Starliner уже отделился от ракеты-носителя Atlas V. Она упадет в воды океана возле Австралии.

Предполагается, что корабль стыкуется с МКС на следующие сутки — 21 декабря, около 5:00 (13:00 мск).

Ранее в этот же день руководство "Роскосмоса" приняло решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС.

"Пока они запросили два места на конец 2020 года – весну 2021 года", — сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

4 декабря в "Роскосмосе" напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но "по-прежнему закупают места на российских "Союзах". Таким образом руководство госкорпорации прокомментировало заявление американского издания The Hill о том, что после запуска американских пилотируемых кораблей России как космической державе "придет конец".

Ранее в тот же день, 4 декабря, в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы". По данным американского космического агентства, коммерческие корабли США начнут полеты к лету 2020 года. Ранее предполагалось, что корабли компаний Boeing Starliner и SpaceX Crewed Dragon начнут доставлять астронавтов на МКС в 2017 году.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли "Союз" доставляют американцев на МКС.

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