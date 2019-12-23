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ТАСС

ТАСС впервые опубликовал воздушную съемку АПЛ проекта "Борей-А" "Князь Владимир"

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко рассказал, что за время существования "Севмаша" было построено 132 атомохода, это больше половины атомного флота Советского Союза и России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ТАСС выпустил материал к 80-летию предприятия "Севмаш", которое будет отмечаться 21 декабря. Он содержит созданное корреспондентами агентства видео с демонстрирующимися впервые кадрами воздушной съемки построенного на заводе новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир", который планируется передать ВМФ России в этом году.

Также на нем запечатлена территория "Севмаша" и его акватории, Беломорская военно-морская база Северного флота и самого большого в мире тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула" "Дмитрий Донской".

Об истории создания северного гиганта, территория которого по площади примерно в шесть раз больше Ватикана, рекордном строительстве кораблей и "золотом веке" судостроения сотрудники завода рассказали ТАСС накануне юбилея.

Одним из главных событий на верфи в юбилейном году станет передача ВМФ России "Князя Владимира". В рамках госиспытаний в октябре с борта этой атомной подводной лодки был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

Как рассказал ТАСС гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко, за время существования завода было построено 132 атомохода, это больше половины атомного флота Советского Союза и России.

"Сегодня завод - это одно из передовых и самых масштабных судостроительных производств страны. В освоении ряда направлений строительства атомоходов мы были первопроходцами. Родина первой отечественной атомной подлодки "Севмаш" и по сей день не имеет конкурентов в этой области среди российских предприятий. Здесь создана сильная кораблестроительная школа, которая позволяет нам решать такие задачи, которые не под силу ни одной верфи России", - подчеркнул он.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Компании
БелОМО
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
941 Акула
955 Борей
СФ
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