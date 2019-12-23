Россия предоставит США дополнительные места на "Союзах" для полёта на МКС

Источник изображения: topwar.ru

Россия предоставит американским астронавтам два места на российских пилотируемых кораблях "Союз-МС" для полетов на МКС в 2020 и 2021 годах. Соответствующее решение сегодня, 20 декабря, принято в "Роскосмосе". Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, Роскосмос принял принципиально решение о предоставлении астронавтам NASA двух мест на российских "Союзах" для доставки их на МКС в 2020 и 2021 годах.

Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года – весну 2021 года

- заявил он.

Информация о том, что США запросили у России дополнительные места, появилась в конце октября этого года. Тогда в госкорпорации сообщили, что глава NASA Брайденстайн направил в "Роскосмос" письмо с просьбой о предоставлении дополнительных мест на российских "Союзах" в 2020-2021 годах в связи с задержками в программе строительства американских кораблей для доставки астронавтов на МКС. В ответ на это Рогозин заявил, что данное требование нарушает планы России, но решение будет принято.

В начале октября глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил, что США не намерены отказываться от сотрудничества с "Роскосмосом" для доставки астронавтов на МКС, несмотря на то, что за "каждое место приходится платить".

Напомним, что в рамках программы возобновления пилотируемых полетов в США разработаны новые космические пилотируемые корабли: Crew Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing. После проведения беспилотного и пилотируемых полетов к МКС, предполагается их сертификация NASA и дальнейшее использование для доставки астронавтов на орбиту. Пока неизвестно какой это будет корабль - Crew Dragon или Starliner, - ясность наступит только по результатам испытательных полетов.

Ранее в США заявляли, что первый пилотируемый полет американских астронавтов на собственном корабле запланирован на 2020 год.