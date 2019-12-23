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ЦАМТО

В Ленинградскую военно-морскую базу поступил буксир новейшего проекта

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ЦАМТО, 20 декабря. В Кронштадте состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту рейдового буксира проекта 705БМ, поступившего на оснащение вспомогательного флота Ленинградской ВМБ Балтийского флота.

Командир базы контр-адмирал Вячеслав Родионов вручил полотнище Андреевского флага командиру экипажа и поздравил моряков с принятием судна в состав Западного военного округа. В ознаменование ритуала на буксире также были подняты флаги расцвечивания.

Рейдовый буксир представляет собой однопалубное судно с двухвальной дизельной установкой, двумя винтами регулируемого шага, расположенными в неповоротных насадках, двумя рулями за насадкой, рубкой, средним расположением машинного отделения, носовым расположением жилых помещений, резиновыми кранцами на носу и корме. Он предназначен для буксировки кораблей, судов и подводных лодок водоизмещением до 1000 т, а также выполнения кантовочных работ в узкостях на мелководье, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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