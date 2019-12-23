Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Rheinmetall объявила о подписании с неназванным зарубежным заказчиком контракта на проведение модернизации разработанных ею систем противовоздушной обороны.

Стоимость контракта, который в настоящее время вступил в силу, составляет около 120 млн. евро. Поставки по контракту планируется начать в третьем квартале 2020 года.

Соглашение предусматривает выполнение работ по модернизации состоящих на вооружении заказчика систем ПВО "Скайгард" с целью повышения их боевой эффективности. Помимо прочего, модернизированные системы будут обладать улучшенными возможностями по противодействию БЛА. Заказ также включает поставку запасных частей, технической документации, современных боеприпасов и обучение личного состава.

Можно предположить, что контракт является следствием атаки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.

Как сообщалось, состоявшие на вооружении ВС Саудовской Аравии средства ПВО, в т.ч. производства Rheinmetall, не смогли перехватить ни один из 18 БЛА, поразивших нефтяной комплекс в Абкаике. Судя по спутниковым снимкам, на момент атаки объект защищали комплексы "Скайгард" компании Rheinmetall с двумя спаренными 35-мм пушками GDF.

Ранее представители компании неофициально сообщали, что ожидают рост спроса на свои системы в связи с сентябрьским инцидентом. Поэтому потенциальными заказчиками модернизации, помимо ВС Саудовской Аравии, могут стать Бахрейн, Кувейт, Оман, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, на вооружении которых также имеются различные варианты комплекса "Скайгард".

Как сообщал ЦАМТО, последняя версия зенитного артиллерийского комплекса ближнего действия семейства "Скайгард", "Скайгард-3", предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и предельно малых высотах, а также перехвата некоторых типов реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов.

В состав базовой версии "Скайгард-3" входят пункт управления огнем "Скайгард-3", позволяющий одновременно управлять зенитным огнем до четырех огневых средств поражения, включая пусковые установки ЗУР ближнего действия, 35-мм спаренные буксируемые автоматические зенитные артиллерийские установки Oerlikon GDF007 Twin Guns, буксируемые дистанционно управляемые зенитные артиллерийские установки башенного типа "Револьвер Ган" Mk.2 и их комбинации.

Для повышения эффективности перехвата целей в качестве средства поражения в комплексе могут применяться 35-мм снаряды AHEAD (Advanced Hit Efficiecy And Destruction) с готовыми поражающими элементами и программируемым электронным взрывателем.