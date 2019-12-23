Войти
ЦАМТО

Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика

350
1
0
Радиолокационная система ПВО Oerlikon Skyguard III
производства немецкой компании Rheinmetall Defense.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Rheinmetall объявила о подписании с неназванным зарубежным заказчиком контракта на проведение модернизации разработанных ею систем противовоздушной обороны.

Стоимость контракта, который в настоящее время вступил в силу, составляет около 120 млн. евро. Поставки по контракту планируется начать в третьем квартале 2020 года.

Соглашение предусматривает выполнение работ по модернизации состоящих на вооружении заказчика систем ПВО "Скайгард" с целью повышения их боевой эффективности. Помимо прочего, модернизированные системы будут обладать улучшенными возможностями по противодействию БЛА. Заказ также включает поставку запасных частей, технической документации, современных боеприпасов и обучение личного состава.

Можно предположить, что контракт является следствием атаки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.

Как сообщалось, состоявшие на вооружении ВС Саудовской Аравии средства ПВО, в т.ч. производства Rheinmetall, не смогли перехватить ни один из 18 БЛА, поразивших нефтяной комплекс в Абкаике. Судя по спутниковым снимкам, на момент атаки объект защищали комплексы "Скайгард" компании Rheinmetall с двумя спаренными 35-мм пушками GDF.

Ранее представители компании неофициально сообщали, что ожидают рост спроса на свои системы в связи с сентябрьским инцидентом. Поэтому потенциальными заказчиками модернизации, помимо ВС Саудовской Аравии, могут стать Бахрейн, Кувейт, Оман, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, на вооружении которых также имеются различные варианты комплекса "Скайгард".

Как сообщал ЦАМТО, последняя версия зенитного артиллерийского комплекса ближнего действия семейства "Скайгард", "Скайгард-3", предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и предельно малых высотах, а также перехвата некоторых типов реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов.

В состав базовой версии "Скайгард-3" входят пункт управления огнем "Скайгард-3", позволяющий одновременно управлять зенитным огнем до четырех огневых средств поражения, включая пусковые установки ЗУР ближнего действия, 35-мм спаренные буксируемые автоматические зенитные артиллерийские установки Oerlikon GDF007 Twin Guns, буксируемые дистанционно управляемые зенитные артиллерийские установки башенного типа "Револьвер Ган" Mk.2 и их комбинации.

Для повышения эффективности перехвата целей в качестве средства поражения в комплексе могут применяться 35-мм снаряды AHEAD (Advanced Hit Efficiecy And Destruction) с готовыми поражающими элементами и программируемым электронным взрывателем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Египет
Кувейт
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
Продукция
Ми-35
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
25.07.2019
Американские военнослужащие в Саудовской Аравии: успокоить Эр-Рияд, сдерживать Тегеран, вытеснить Москву (As Sabeel, Иордания)
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
15.02.2013
Рынок военных вертолетов стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
21.01.2011
Расходы на оборону стран Ближнего Востока продолжат расти
1 комментарий
№1
23.12.2019 05:32
Нужно что то типа этого:

Условно уже танки почти научили сбивать подкалиберные,а тут ракеты бомбы бпла.И плотность огня будет решать.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации