Два первых Су-30СМ для ВВС Армении заметили в Новосибирске

Су-30СМ б.н. 31 "красный" с опознавательными знаками ВВС Армении Источник изображения: vk.com/nskplanes

Военно-воздушные силы Армении в скором времени получат на вооружение два первых многоцелевых истребителя Су-30СМ. 19 декабря 2019 года в новосибирском аэропорту Толмачево была замечена пара Су-30СМ с опознавательными знаками ВВС Армении.

Пара Су-30СМ с бортовыми номерами 30 и 31 "красный" и опознавательными знаками ВВС Армении, была заснята во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Истребители совершали перелет с Иркутского авиазавода к месту дислокации.

Предполагается, что данные истребители являются первыми двумя Су-30СМ из четырех, построенными на Иркутском авиазаводе согласно контракту, подписанному в январе 2019 года между Арменией и Россией. Согласно подписанному соглашению, ВВС Армении должны получить все четыре истребителя Су-30СМ в 2020 году. Поставка осуществляется по внутрироссийским ценам.

Всего Министерство обороны Армении рассчитывает получить 12 истребителей Су-30СМ. Необходимо отметить, что в составе ВВС Армении на настоящий момент истребительной авиации нет по причине отсутствия истребителей. На вооружении ВВС страны стоят только штурмовики Су-25.

Су-30СМ б.н. 30 "красный" с опознавательными знаками ВВС Армении Источник изображения: vk.com/nskplanes

После получения первых Су-30СМ, Армения станет третьей республикой из состава бывшего СССР, получившей данные самолеты на вооружение. Первым был Казахстан (всего заказано 24 Су-30СМ) и затем Белоруссия (заказано 12 Су-30СМ).