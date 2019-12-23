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ТАСС

Глава NASA: новые корабли обеспечат США доступ в космос на период после 2030 года

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Глава NASA Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Джим Брайденстайн также отметил, что Международная космическая станция не вечна

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Новые американские космические корабли обеспечат США доступ в космос на период после 2030 года, когда может истечь срок функционирования Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в четверг на пресс-конференции на космодроме на мысе Канаверал в связи с запуском в беспилотном режиме нового американского корабля Starliner директор NASA Джим Брайденстайн. Трансляция его выступления шла на сайте NASA.

"Мы все знаем, что Международная космическая станция не вечна, - отметил он. - На рассмотрении в Палате представителей и Сенате Конгресса США находятся законопроекты о продлении срока функционирования станции до 2030 года. Это очень важно, но необходимо задуматься и о том, что будет после 2030 года. Именно сейчас, обеспечивая запуск американских астронавтов с американской территории на американских ракетах, мы работаем над тем, чтобы доступ на околоземную орбиту был непрерывным".

Как подчеркнул директор NASA, необходимо уделить внимание коммерциализации орбитальных полетов. "Два наиболее перспективных направления для работ на орбите - это получение новых современных материалов и производство биомедицинских препаратов", - отметил он.

Старт нового американского корабля Starliner запланирован на пятницу в 06:36 по времени восточного побережья США (14:36 мск). Через сутки после старта корабль должен состыковаться с МКС. В соответствии с программой полета корабль после восьми суток на орбите должен совершить посадку на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Помимо Starliner, разработанного корпорацией Boeing, компания SpaceX создала свой корабль Crew Dragon, это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

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