Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик "Виктор Леонов". Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода?

Иногда новости заставляют воскликнуть что-нибудь вроде: "Как, опять?". На этот раз "опять" отличились американские СМИ, а именно телеканал CNN, получивший от Береговой охраны и ВМС США сведения о том, что с середины декабря российский корабль-разведчик (средний разведывательный корабль, СРЗК) "Виктор Леонов" маневрирует вблизи американских территориальных вод. Попав в русскоязычную прессу, эта "новость" вызвала маленький ажиотаж и бурную реакцию отечественной патриотической общественности в стиле "это вам за ваши походы в Черное море".

Если бы только наши патриоты знали, что американские патриоты, видя в новостях эсминец "Арли Берк" недалеко от Севастополя, восклицают: "Это вам за вашу разведку у наших берегов!".

На самом деле и американская пресса, и наша ухитрились создать инфоповод на абсолютно ровном месте. Постоянное присутствие наших разведывательных кораблей у берегов США – это стабильная, многолетняя практика, ей десятки лет. Наши корабли постоянно ведут разведку у американских берегов. И почти каждый год "непрофильная", не специализированная пресса в США пытается раздуть из этого сенсацию – безуспешно. Ничего нового не произошло и на этот раз.

Корабль проекта 864 "Виктор Леонов" способен проводить комплексную разведку противника – радиотехническую, радиоэлектронную и гидроакустическую. В целях конспирации он классифицируется ВМФ как специальное судно связи – ССВ. Конкретно "Виктор Леонов" полностью называется ССВ-175 "Виктор Леонов".

Естественно, аббревиатура ССВ никого обмануть не может, и поэтому названия СРЗК или просто РЗК (разведывательный корабль) тоже "в ходу". "Леонов" стабильно ведет разведку американских систем связи, ракетных баз и полигонов, РЛС, мониторинг морского дна, снимает телеметрию с американских ракет при учебных и испытательных пусках, перехватывает радиосообщения. Это продолжается год за годом. А до "Леонова" эти задачи выполняли другие корабли.

Во времена СССР подобные операции проводились с куда большим размахом – помимо больших и средних разведывательных кораблей, ВМФ использовал малые разведывательные корабли, построенные на корпусах мореходных рыболовных траулеров. Операции разведчиков носили массовый характер, они стабильно преследовали американские военные корабли, вели разведку вблизи военно-морских баз НАТО и США и были постоянными спутниками вероятных противников СССР.

С тех пор многое изменилось, СССР больше нет, количество разведывательных кораблей в ВМФ сократилось в разы, но необходимость вести разведку никуда не исчезла. Не исчезла, соответственно, и сама разведка.

В настоящее время в ВМФ России в строю семь кораблей проекта 864, есть и другие корабли-разведчики, включая новейшие, проекта 18280. Все они привлекаются для выполнения разведывательных операций в разных районах Мирового океана. В 2017 году при возвращении с такой операции столкнулся с сухогрузом и затонул СРЗК "Лиман" Черноморского флота. К счастью, экипаж спасся.

Вообще разведку даже в мирное время безопасным занятием считать никак нельзя. В 1968 году Северная Корея силой захватила американский разведывательный корабль "Пуэбло" в нейтральных водах. Подобные обострения нельзя исключать в будущем и вокруг наших кораблей. Но пока "обошлись" затонувшим "Лиманом".

РЗК разных флотов активно привлекаются к слежению за иностранными военными кораблями и выполняют задачи по ретрансляции радиосвязи. Боевой поход "Виктора Леонова" – не более чем одна из многих таких операций.

Американцы ведут за нашим кораблем слежение силами эсминца ВМС, что является нормальной практикой. Обвиняют наш экипаж в непрофессиональном маневрировании, что тоже является обычной американской практикой.

В общем, в новостях о присутствии нашего разведывательного корабля у американских берегов нет ничего нового и ничего особенного, и даже нагнетание обстановки вокруг его присутствия там тоже носит обычный характер.

Все идет как всегда – так должны звучать подобные "новости" на самом деле.

Александр Тимохин