НАСА запустило к МКС вторую замену "Союз МС"

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Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner, являющимся второй американской заменой российского "Союз МС", запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Соответствующую трансляцию ведет НАСА.

Стыковка летательного аппарата с модулем Harmony американского сегмента МКС должна произойти примерно через сутки. На борту космического корабля находятся снабженный многочисленными датчиками манекен Rosie the Rocketeer ("Рози-ракетчица") и около 270 килограммов груза, включая продукты питания, одежду и подарки к праздникам.

Первая миссия Starliner к МКС, получившая название Boeing Orbital Flight Test (Boe-OFT), является беспилотной и призвана проверить основные системы космического корабля перед пилотируемым стартом, намеченным на первую четверть 2020 года. Starliner приземлится на территорию полигона "Белые пески" (штат Нью-Мексико) 28 декабря.

В марте в беспилотном режиме впервые к МКС отправился космический корабль SpaceX Crew Dragon. Соответствующая пилотируемая миссия также запланирована на первую четверть 2020 года.

В сентябре 2014 года компании SpaceX и Boeing стали победителями программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС". От последних Crew Dragon и Starliner отличаются, в частности, многоразовым использованием и большей вместимостью, снижающей стоимость одного места для астронавта.