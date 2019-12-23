"Роскосмос" решил выделить США места на "Союз-МС" для полетов к МКС

Руководство "Роскосмоса" приняло решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава российской корпорации Дмитрий Рогозин в пятницу, 20 декабря.

"Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года – весну 2021 года", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

4 декабря в "Роскосмосе" напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но "по-прежнему закупают места на российских "Союзах". Таким образом руководство госкорпорации прокомментировало заявление американского издания The Hill о том, что после запуска американских пилотируемых кораблей России как космической державе "придет конец".

Ранее в тот же день, 4 декабря, в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы". По данным американского космического агентства, коммерческие корабли США начнут полеты к лету 2020 года. Ранее предполагалось, что корабли компаний Boeing Starliner и SpaceX Crewed Dragon начнут доставлять астронавтов на МКС в 2017 году.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли "Союз" доставляют американцев на МКС.