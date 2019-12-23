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Российская газета

Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США

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Размещение зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции и тестирование их эффективности на истребителях американского производства F-16 вызвали волну возмущения в США. Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о том, что Турция пересекла новую "красную линию", и назвал действия Анкары неуважением к президенту Дональду Трампу и НАТО.

Оказывается, причиной негодования стали результаты военно-технических испытаний, максимально приближенных к боевым. В учебном бою комплекс С-400 засек все цели.

"Это все равно, что, простите, голыми пятками на шашку лезть. Естественно, что он не оставил никаких целей. Он засек за 500 километров, за 600 километров, даже на подлете уже 450-500 километров дистанции он оказал противодействие", - отметил ТК "Звезда" военный обозреватель Александр Артамонов.

Причем на видеозаписи учебного боя можно увидеть, что истребители F-16 выполняли полет на низкой высоте, но в это время их отслеживали радары ЗРК С-400.

Справка "РГ"

С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых ракет. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом с помощью комплекса С-400 можно управлять сетью ЗРК различных типов: С-300, Панцирь-С1 и Тор-М1.


Николай Грищенко

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Страны
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
С-300
С-400 Триумф
Тор-М1
Персоны
Трамп Дональд
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NATO
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