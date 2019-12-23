Новый спасательный буксир "СБ-742" пополнил состав Черноморского флота

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Черноморский флот пополнился новым спасательным буксирным судном "СБ-742" проекта 22870. Церемония поднятия флага поисково-спасательных судов ВМФ РФ прошла на Новороссийской военно-морской базе. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Как сообщили в пресс-службе, экипаж судна в скором времени приступит к отработке курса специальных задач и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Спасательное буксирное судно проекта 22870 является шестым, построенным на Астраханском судостроительном заводе (филиал ЦС "Звездочка"). Закладка буксира прошла 15 ноября 2016 года, спуск на воду - 22 мая 2019 года. Об окончании государственных испытаний сообщалось в начале декабря этого года. Головное судно проекта передано в состав ВМФ РФ в 2014 году и несет службу в составе Каспийской флотилии.

Спасательно-буксирные суда проекта 22870 разработаны нижегородским КБ "Вымпел".

Основным предназначением судна является буксировка и снятие с мели кораблей и судов; тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) береговых сооружениях; эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим спасённым; подача электроэнергии на аварийный корабль (судно) и поддержание его на плаву; выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, а также сбор нефтепродуктов с поверхности моря, выполнение поисковых и обследовательских работ.

Длина судна проекта 22870 – 57 метров, ширина – 14 метров, водоизмещение стандартное - 1200 тонн, полное - 1670 тонн. Скорость – 14 узлов, автономность судна - 20 суток, экипаж - 26 человек.