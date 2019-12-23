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ЦАМТО

Минобороны Японии одобрило начальное финансирование программы разработки перспективного истребителя

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Истребитель Х-2
Полет технологического демонстратора Х-2 японского истребителя.
Источник изображения: mil.news.sina.com.cn

ЦАМТО, 20 декабря. Министр обороны Японии Таро Коно 17 декабря объявил о выделении 11,1 млрд. иен (101,3 млн. долл.) в оборонном бюджете 2020 ф.г. на разработку ключевых элементов истребителя нового поколения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, это первый транш, выделенный на программу, предусматривающую замену истребителей F-2 Воздушных сил самообороны Японии в 2030-х гг.

По словам Т.Коно, проект начат Японией с привлечением международных партнеров, в частности, США. Также ведутся переговоры с Великобританией.

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) уже подтвердило планы создания в ближайшие несколько месяцев специального офиса для поддержки разработки истребителя нового поколения.

Представитель ATLA в начале ноября заявил Jane's, что офис по разработке перспективного истребителя планируется сформировать к апрелю 2020 года. Он будет отвечать за исполнение бюджета; вопросы, связанные с информационной безопасностью, а также осуществлять контроль за соблюдением прав на интеллектуальную собственность, поскольку проект предусматривает иностранное участие.

Офис будет отвечать за решение пяти основных приоритетных задач по перспективному самолету: завоевание превосходства в воздухе; потенциал для расширения возможностей за счет использования технологий следующего поколения; возможность модернизации и обновления новой платформы; участие японской промышленности; доступные цены.

Как напоминает Jane's со ссылкой на статью в Financial Times от 10 декабря, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Японию, чтобы последняя выбрала американскую оборонную компанию для совместной разработки перспективного истребителя и отказалась от рассмотрения альтернативного варианта, предусматривающего сотрудничество с Великобританией.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Японии в октябре 2018 года приняло решение о разработке перспективного истребителя своими силами, так как ни одна из трех предложенных иностранных платформ не соответствовала проекту по стоимости или летно-техническим характеристикам, предъявляемым к истребителю нового поколения. Новые машины должны заменить 92 состоящих на вооружении истребителя F-2, срок эксплуатации которых истекает в 2030-х гг.

Предполагается, что проект по разработке перспективного истребителя во главе с Mitsubishi Heavy Industries (MHI) займет около 15 лет. К постоянному участию в разработке технологий планируется привлечь такие компании как BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

Кроме того, в рамках недавно принятых новых "Руководящих принципов планирования национальной обороны" Япония планирует приобрести дополнительно 105 самолетов F-35A/B "Лайтнинг-2", которые заменят 99 из 201 имеющихся устаревших F-15J/DJ "Игл". Для ДКВД класса "Изумо" будет приобретено 42 истребителя в версии с вертикальным взлетом и посадкой (STOVL).

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2020-й год
Истребитель 5 поколения
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