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Военное обозрение

Морская авиация ТОФ получила прошедший ремонт противолодочный Ту-142М3

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Источник изображения: topwar.ru

Морская авиация Тихоокеанского флота получила прошедший плановый ремонт дальний противолодочный самолет Ту-142М3. Самолет, прошедший весь цикл необходимых испытаний, уже находится в месте постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

В ОАК отметили, что плановый ремонт дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России проводится на мощностях ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге. Проведение ремонта позволяет продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов.

После прохождения всех необходимых испытаний Ту-142МЗ был передан экипажу авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования

- говорится в сообщении.

Уточняется, что после ремонта самолет прошел весь цикл необходимых наземных и летных испытаний.

Ранее пресс-служба ТАНТК им. Бериева сообщала, что морской авиации ВМФ передан очередной отремонтированный на предприятии дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой "64 красный").

Самолеты Ту-142М представляют собой модернизированный вариант дальнего противолодочного самолета Ту-142, созданного на основе стратегического бомбардировщика Ту-95. В версии Ту-142М3 был принят на вооружение в 1985 году, серийно строился до 1994 года. Максимальная дальность полета превышает 12 000 км, скорость полета при массе 138 тонн на высоте 7000 метров – до 855 км/ч. Продолжительность полета – 9 часов. Самолеты оснащены средствами обнаружения подлодок, а также ракетами, бомбами и минами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
ТОФ
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