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Известия.ru

Затонувший в Севастополе корпус подлодки начали буксировать к месту утилизации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак

Корпус подводной лодки Б-380, затонувшей в Севастополе вместе с плавдоком, начали буксировать к месту утилизации. Об этом сообщил источник в оперативных службах Республики Крым в пятницу, 20 декабря.

"Начали буксировку", — приводит ТАСС его слова.

Плавучий док, в котором находилась списанная подлодка, затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя. Лодка всплыла и находится на плаву. Док 1941 года постройки и субмарина давно были выведены из состава флота и ожидали утилизации.

Подводная лодка Б-380 — большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом", последняя лодка этого проекта. Тендер на утилизацию обоих объектов Минобороны объявило еще три года назад, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось.

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