Войти
Деловая газета "Взгляд"

АПЛ "Казань" оснастили новой системой управления

300
0
0
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит из Северодвинска на очередной этап испытани
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит из Северодвинска на очередной этап испытаний, июль 2019 года.
Источник изображения: CrazyMk / forums.airbase.ru

Головная атомная подлодка (АПЛ) усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет отличатся от базового проекта 885 новой системой управления, заявил гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"АПЛ "Казань" – модернизированный корабль 4-го поколения. Он отличается от головной атомной подводной лодки проекта "Ясень" "Северодвинск". Здесь новые системы боевого управления и интегрированные системы управления АПЛ", – передает ТАСС слова Будниченко.

Он добавил также, что "Казань" – "необычайно сложный корабль".

"Поэтому в процессе испытаний выявился ряд моментов, которые еще потребуют дополнительных выходов в море в 2020 году", – отметил глава предприятия.

"Корабль очень хороший. Во время морских испытаний в 2018 и 2019 годах он показал отличные маневренные характеристики. Продолжаем проверку АПЛ в море: необходимо испытать огромное количество новых образцов вооружения, военной техники, которые на нем установлены", – сказал он.

Напомним, ранее в пятницу Будниченко подтвердил планы предприятия в 2020 году передать ВМФ четыре атомные подводные лодки (АПЛ).



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
Похожие новости
23.12.2019
Две атомные подлодки проекта "Ясень-М" заложат 9 мая 2020 года
22.03.2019
Как и чем пополнится в этом году подводный флот России
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
30.01.2017
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
12.08.2013
Время собирать корабли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации