АПЛ "Казань" оснастили новой системой управления

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит из Северодвинска на очередной этап испытаний, июль 2019 года.

Головная атомная подлодка (АПЛ) усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет отличатся от базового проекта 885 новой системой управления, заявил гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"АПЛ "Казань" – модернизированный корабль 4-го поколения. Он отличается от головной атомной подводной лодки проекта "Ясень" "Северодвинск". Здесь новые системы боевого управления и интегрированные системы управления АПЛ", – передает ТАСС слова Будниченко.

Он добавил также, что "Казань" – "необычайно сложный корабль".

"Поэтому в процессе испытаний выявился ряд моментов, которые еще потребуют дополнительных выходов в море в 2020 году", – отметил глава предприятия.

"Корабль очень хороший. Во время морских испытаний в 2018 и 2019 годах он показал отличные маневренные характеристики. Продолжаем проверку АПЛ в море: необходимо испытать огромное количество новых образцов вооружения, военной техники, которые на нем установлены", – сказал он.

Напомним, ранее в пятницу Будниченко подтвердил планы предприятия в 2020 году передать ВМФ четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

Дмитрий Зубарев