В Зауралье экипажи Су-34 разбомбили наземные объекты "противника"

В Центральном военном округе начался новый учебный год. На территории Курганской области экипажи многофункциональных истребителей нового поколения Су-34 поупражнялись в боевых стрельбах, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Тренировка прошла на участке полигона, который имитирует аэродром "противника" со наземной инфраструктурой: взлетно-посадочной полосой, макетами техники, ангарами. Есть даже "вражеский" самолет.

Экипажи поразили наземные цели из пушечных установок с применением управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность". Кроме того, авиационное соединение отработает приемы ухода от средств противовоздушной обороны, выполняя элементы на высоте около 30 метров.

Напомним, авиаполк базируется в Челябинской области, и в октябре этого года он закончил перевооружение на истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, увеличив боевой потенциал почти в 2 раза.

"В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4000 километров, максимальная скорость - до 1900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн", - подчеркнули в ЦВО.

Татьяна Воробьева