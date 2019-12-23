ВМФ России получит четыре атомные субмарины в 2020 году

В 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки. Об этом заявил Михаил Будниченко, генеральный директор "Севмаша", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию.

Как добавил глава компании в беседе с ТАСС, речь идет о носителе "Посейдонов" - атомной подводной лодке "Белгород", ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и двух многоцелевых атомных субмаринах проекта 885М - "Казань" и "Новосибирск".

Кстати, в будущем году Военно-морской флот России впервые за последнюю четверть века получит на вооружение сразу шесть подводных лодок. Кроме четырех атомных субмарин, ожидаются еще и две дизель-электрические - проекта 636.3 "Волхов" и проекта 677 "Кронштадт".

Светлана Цыганкова