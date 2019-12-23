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Российская газета

Новый вьетнамский Т-90С впервые представили на выставке в Ханое

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Источник изображения: rg.ru

Вьетнамская народная армия отмечает 75-летнюю годовщину своего создания. В эти выходные в Ханое будет проходить выставка, посвященная этой знаменательной дате.

В число представленных экспонатов впервые вошел танк Т-90С, недавно приобретенный в России. Ранее основу парка тяжелой техники ВНА составляли разработанные в 50-60-е годы Т-54, Т-55 и Т-62.

Несколько лет назад вьетнамцы начинали работы по модернизации устаревших машин, однако даже после доработок бронированные ветераны не смогли достичь уровня современных. Поэтому решение о закупке "девяностых", по мнению специалистов, было правильным и своевременным.

Новые танки, поступившие на вооружение элитных соединений сухопутных войск ВНА, в настоящее время успешно осваиваются личным составом.

Военные эксперты заметили среди представленных экспонатов прошедший обновление БРДМ-2. Судя по фотографиям, его лишили дополнительной пары колес и, как предполагают, установили новый дизельный двигатель.

На БТР-152, который также присутствует на этой выставке, поменяли мотор.

Представлены на этом мероприятии и средства ПВО, среди них зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" и усовершенствованный с помощью белорусских специалистов ракетный комплекс С-125-2ТМ.



Алексей Моисеев

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Вьетнам
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Продукция
БРДМ-2
С-125
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Шилка
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