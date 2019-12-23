Видео: новый Ми-35М встретили водяной аркой в Узбекистане

Встреча первого Ми-35 в Узбекистане. Видео fighterbomber pic.twitter.com/fHJOptswL1 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 20, 2019

В социальных сетях появилась видеозапись встречи ударно-транспортного вертолета Ми-35М в Узбекистане. Местные военнослужащие по авиационной традиции подготовили для новой машины водяную арку с помощью пожарных автомобилей.

Напомним, что в марте 2018 года Россия и Узбекистан в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 подписали соглашение о поставке вертолетов Ми-35М. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Отметим, что выпускаемый в Ростове-на-Дону модернизированный вертолет Ми-35М отличает усовершенствованная конструкция. Он оснащается более мощными двигателями ВК-2500 и имеет стеклопластиковые лопасти несущего винта. Фюзеляж машины обладает укороченным крылом, что придает Ми-35М высокие летные характеристики, в частности, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Поэтому не случайно Афганистан заявил, что не может променять российские Ми-35 на американские UH-60A+.

Конструкция Ми-35М обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания. Помимо выполнения ударных функций вертолет Ми-35М может использоваться как десантно-транспортный и санитарный. Он может перевозить до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины или 2400 килограммов грузов на внешнем подвесе.

Ми-35М вооружен подвижной двухствольной 23-мм пушкой, противотанковыми ракетами "Атака", неуправляемыми 80-мм и 122-мм реактивными снарядами, а также авиабомбами. Машина имеет круглосуточную обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей до десяти километров. Кроме того, в фюзеляже машины возможна установка на турели бортового пулемета "Корд".

Николай Грищенко