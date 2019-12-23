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Китайский Shandong оказался лучше "Адмирала Кузнецова"

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Источник изображения: Фото: Tyg728 / Wikimedia

Построенный на основе авианосца Liaoning ("Ляонин"), бывшего советского "Варяга", относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский "Адмирал Кузнецов", китайский Shandong ("Шаньдун") оказался лучше своего прототипа, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал, ссылаясь на китайские источники, утверждает, что Shandong способен переносить до 36 боевых самолетов, что на 12 больше, чем Liaoning (согласно открытым данным, "Адмирал Кузнецов" может вмещать до 26 легких истребителей МиГ-29К).

Shandong, первый китайский авианосец, построенный исключительно силами Китая, введен в эксплуатацию в декабре. Корабль стал вторым авианосцем в КНР. Первый, Liaoning, представляет собой советский "Варяг", купленный в апреле 1998 года Китаем у Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Адмирал Кузнецов
Тип 001А
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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