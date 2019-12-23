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Авианосец "Джон Ф. Кеннеди" заплыл в реку

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Defence Blog / Facebook

Американская компания Huntington Ingalls Industries через девять дней после крещения отправила на буксирах строящийся авианосец John F. Kennedy ("Джон Ф. Кеннеди") типа Kitty Hawk вниз по реке Джеймс (штат Вирджиния) от сухого дока к пристани, где корабль пройдет дооснащение и начнет программу испытаний. Соответствующее видео в Facebook опубликовал Defence Blog.

Портал пишет, что авианосец заплыл в реку при помощи шести буксиров. Дооснащение корабля у пристани займет около двух с половиной лет. John F. Kennedy ВМС США должны получить в 2022 году.

В декабре на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошел пожар.

В октябре ВМС США опубликовали в Twitter ролик с резким поворотом атомного авианосца Gerald R. Ford ("Джеральд Р. Форд").

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
CVN-79
Адмирал Кузнецов
Компании
HII
Проекты
1143 Кречет
Gerald R. Ford
Авианосец
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