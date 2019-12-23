Печат (Сербия): что ослепило и ввело в заблуждение наших натовских лоббистов

Сербия вынуждена отстаивать свое право закупать то оружие, которое эффективно для ее обороны, и у тех, кто предлагает хорошее качество по доступной цене, т.е. у России. Запад дает Сербии "дружеские" советы и призывает образумиться, иначе ей грозит катастрофа. А символом этой катастрофы чаще всего упоминаются санкции.

Новые вызовы для независимости Сербии

Сегодня мы наблюдаем еще одну попытку нарушить наши крепкие связи с Россией, прежде всего, очень успешное военное сотрудничество. Именно поэтому заявления президента Сербии трактуются столь тенденциозно. Им приписывается совершенно ложный смысл.

Визит президента Александра Вучича в Россию вызвал буквально бурю на международной и внутренней политической арене. Наша независимость снова подвергается испытанию, и кто знает, сколько еще она просуществует. Сейчас Сербия вынуждена отстаивать свое право независимого государства закупать то оружие, которое наиболее эффективно для его обороны, и у тех, кто предлагает хорошее качество по доступной цене. Запад, прежде всего США, снова дает нам "дружеские" советы и "участливые" рекомендации, чтобы мы взвешивали свои поступки. К подобному мы уже привыкли, но теперь все это уже постепенно приобретает форму угроз и шантажа. Нас в панике призывают образумиться, иначе нам грозит катастрофа. И в качестве символа этой катастрофы чаще всего упоминаются санкции.

Конечно, ясно, о чем идет речь. Мы наблюдаем еще одну попытку нарушить наши крепкие связи с Россией, прежде всего, очень успешное военное сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству окрепли наши военно-воздушные силы, а это весьма дорогостоящий процесс, и расширились наступательные и маневренные возможности наших сухопутных войск. Власть предержащие на Западе поняли, что эту тенденцию нужно немедленно переломить, если они хотят подчинить себе Сербию, поскольку динамика развития наших вооруженных сил их удивила. Сейчас они обдумывают, как лучше этого добиться, и строят отнюдь не миролюбивые планы: подходит очередь грязных спецопераций в сочетании с сильнейшим давлением и угрозами. Итак, уже не остается никаких сомнений в том, кто представляет подлинную опасность и кому не дает покоя сербская независимость и военный нейтралитет. Западу безразличен тот факт, что независимость в Сербии - это традиция, а значит, нам необходимо оружие, прежде всего, как средство сдерживания (хотя мы надеемся, что нас никогда не заставят его применить).

США и ведущие страны НАТО обеспокоены

В этой связи достойна всяческого уважения политика, которую проводит сербское государственное руководство, то есть Министерство обороны. Там поняли, что Сербия должна сосредоточиться и модернизировать именно системы ПВО, несмотря на их стоимость, поскольку только в таком случае в остальном вооружении и модернизации будет смысл. Прорехи в системе ПВО прямо провоцируют на новую агрессию (и тогда вся наша остальная военная техника превратится в подходящие цели для агрессора, вооруженного по последнему слову техники). Не стоит рассчитывать на то, что повторится подвиг, совершенный Третьей армией в Косово во время натовской агрессии. Тогда в условиях абсолютного превосходства противника в воздухе нам удалось спасти людей и технику. Такое повторить невозможно.

В чем заключаются плюсы новой стратегии, которая делает оборону Сербии от превосходящих сил агрессора реальной? Если упростить экспертные и сложные объяснения, то становится ясно следующее: укомплектованная эскадрилья истребителей, зенитный комплекс "Панцирь" и мощные боевые вертолеты Ми-35 сводят к нулю опасность нападения на нас одного из соседей. А то, что в перспективе мы можем закупить мощные зенитные ракетные системы С-400, почти обезопасит нас от возможной агрессии со стороны НАТО. Конечно, мы не можем тягаться с силами самого мощного военного альянса, но речь идет о том, что НАТО привык вести войны только с нулевым риском, действуя с воздуха, а значит, для него неприемлем ущерб, который могут нанести ему наши системы ПВО. В этом и заключается проблема, которая заставляет давить на Сербию, поскольку НАТО с трудом отказывается от военных угроз в качестве решающего аргумента, когда ему нужно подчинить себе малое государство.

Операция с целью разрыва сербско-российских связей полностью провалилась?

Еще никогда встрече президента Вучича с президентом Путиным не уделялось такое внимание (а их было 17), а все потому, что поставлена цель - свести на нет всю важность этих переговоров. Ясно прослеживалось намерение с помощью хитроумных ходов обернуть эту встречу в пользу США и НАТО, а не Сербии и России. Планировалось, что на встрече стороны будут обсуждать взаимные угрозы и шпионаж, а затем последует ссора и расход. Непосредственно перед встречей (чтобы подогреть эмоции) были вброшены два "своевременных" повода для скандалов. Один, шпионский, нацелили против Сербии (скандал "Российский шпион"), а второй - против России, касающийся продажи сербских мин на Украину, где ими "убивают русских детей". Пропагандистская машина в Сербии уже подготовила "информацию" о том, что сотрудничество с Россией остановлено, и это "пустое пространство" собиралась заполнить агрессивная американская дипломатия. В первую очередь, Мэтью Палмер, специальный представитель Госсекретаря США по Западным Балканам, а также Ричард Грэнелл, посол Белого дома по тому же вопросу.

План был основан на неправильном расчете и поэтому провалился. Его авторы не учли, что президент Путин и сам долгое время работал в службах разведки и безопасности и знает все о грязных клеветнических методах. Также они не учли, что сербский президент хорошо разбирается в сфере безопасности и не раз сталкивался с фиктивными скандалами. Они не могли купиться на игры спецслужб из арсенала гибридной войны, как бы хорошо их ни подготовили. Встреча не только закрепила тесное сотрудничество, которое развивалось до сих пор, но и обозначила перспективы его будущего расширения. Теперь речь идет не только о продаже и покупке оружия и боеприпасов, но и впервые серьезно зашел разговор о совместном производстве. Рассматривались реальные варианты производства в Сербии БМП и мощных колесных платформ, а также кое-что скорее из области воображаемого (речь о производстве сложных боевых систем). Если какие-либо из этих планов будут реализованы, это дополнительно укрепит нашу оборонную промышленность.

В соответствии со спланированной акцией Палмер сделал жесткое заявление еще до того, как наша делегация во главе с президентом Вучичем вернулась в Белград. Однако очень заметно, что его слова больше соответствовали бы напряженной ситуации в российско-сербских отношениях (как и было задумано). И такие высказывания Палмера, как, например, "ваше сотрудничество с российскими вооруженными силами мешает вашему вступлению в ЕС", явно были малообдуманными и больше похожи на импровизацию в незапланированных обстоятельствах. Его заявления о ситуации в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине даже противоречат друг другу и совсем не способствуют сближению США и Сербии, хотя план предполагал именно это. Хорошо, что впервые Палмер упомянул о "компромиссе", но потом обесценил все сказанное словами о том, что Америка ожидает: договор о нормализации отношений Белграда и Приштины приведет к взаимному признанию, и что США является для всех балканских государств лучшим партнером, чем Россия. Что касается признания друг друга, то президент Вучич очень эмоционально ответил Палмеру на его слова. Президент сказал, что мы не нуждаемся в признании Приштины и что нам не нужно объяснять, кто для нас лучший партнер. Также своими заявлениями о Боснии и Герцеговине Палмер вернулся к старой риторике и ясно дал понять, чьи интересы на Балканах Америка намерена отстаивать, как свои: "США поддерживают суверенитет Боснии и Герцеговины и ответят на попытки его нарушить". И чтобы все было предельно ясно, он добавил: "Некоторые заявления и решения Республики Сербской вызывают вопросы". Значит, в другом энтитете нет ничего спорного и проблемного. Ясно и почему. По словам Палмера, США поддерживают укрепление институтов Боснии и Герцеговины, чтобы эта страна могла удовлетворить требования Европейского Союза к новым членам, как будто мы настолько наивны, что не понимаем, что главная цель США - это членство Боснии и Герцеговины в НАТО, а не в Европейском Союзе.

Нет смысла глубже анализировать дипломатическое наступление представителей Соединенных Штатов, которые не работают над решением проблем, а прокладывают пути для дальнейшего наступления НАТО. С независимостью и военным нейтралитетом Сербии они считаются только на словах, а на деле делают все, чтобы лишить их всякого смысла и избавиться от них. Их бог знает какой по счету ошибочный ход и ошибочная ориентация партнеров внутри Сербии лишний раз заставляют убедиться в том, что Сербии следует сотрудничать с Россией и Китаем. Сотрудничество с этими странами, в том числе в военном секторе, полностью изменило Вооруженные силы Сербии и повысило нашу боеспособность. А вот результатов сотрудничества с Соединенными Штатами и НАТО не разглядеть и под микроскопом.

О чем говорит возросшее беспокойство пропагандистов НАТО в Сербии?

Лоббисты НАТО и его пропагандисты в панике и призывают усилить давление на Сербию с Запада, хотя понимают, что их влияние на стратегическое развитие обороноспособности нашей страны незначительно. Они хотели бы, чтобы сербские войска оставались в том состоянии, до которого их довели некоторые предыдущие правительства, то есть находились на самом дне, а судьба Сербии была бы в чужих руках. Удивительно, но даже сейчас голос подают те, что в свое время по инструкциям представителей НАТО топили сербские танки и артиллерию, как старый металлолом. Так, Драган Шутановац, который в свое время был министром обороны, заявляет, что для современной войны требуется меньше бронетехники, поэтому с сербскими танками якобы поступили правильно. Этот "специалист" по тактике и оператике демонстрирует высокий уровень "военных знаний", полученных на "передовых" курсах НАТО, когда, к примеру, говорит, что нужно сокращать количество бронетехники и укреплять военно-воздушные силы, хотя он со своей командой разрушил и то, и другое.

Директор Центра евроатлантических исследований Елена Милич бросила все силы своего центра на то, чтобы нарушить сербско-российские отношения, в особенности в военной сфере. По словам Милич, закупки российского оружия навлекут на Сербию американские санкции. Точка. Так же, как раньше она оправдывала агрессию НАТО, теперь Милич неловко пытается заранее оправдать возможные санкции США против Сербии. Она утверждает, что "ничего личного тут нет", поскольку, как бы абсурдно это ни звучало, если санкции введут, к Сербии это не имеет никакого отношения… По мнению Елены Милич, США хотят нам только добра, но все дело в России. "Из-за российского вмешательства в американские выборы и незаконной аннексии Крыма американский Конгресс принял закон о борьбе с врагами США посредством санкций", - говорит Милич. Тем не менее за всем этим просто кроется желание пригрозить Сербии санкциями, чтобы сербская политическая верхушка испугалась и засомневалась. Это нарушит военное сотрудничество с Россией. Таким образом, госпожа Милич является лишь одним из рупоров, которые передают это послание. Так хотят запугать широкую общественность, однако постепенно происходит переход к персональному давлению (уже заговорили о том, что санкции могут ввести против отдельных лиц и подразделений министерств, которые отвечают за закупку российского оружия. Так что предельно ясно, против кого направлены угрозы.

Фраза, которая обрадовала сторонников вступления Сербии в НАТО

Во время визита президента Сербии Александра Вучича в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным в Сочи, сербские СМИ, подконтрольные западным силам, и часть агрессивной оппозиции массированно бомбардировали общественность "информацией" о том, насколько неудачен и вреден этот визит для Сербии. Они попытались обмануть общественность россказнями о том, что Сербия спасовала перед угрозами США и решила отказаться от закупок российского оружия, чтобы избежать санкций, которые неизбежны, если сотрудничество с Россией продолжится. Одну единственную фразу президента Вучича вырвали из контекста и сделали вывод о том, о чем они могут только мечтать: Сербия прервет военное сотрудничество с Россией.

Так, телеканал "Н1" настойчиво муссировал "новость" о том, что Вооруженные силы Сербии пострадают от последствий необдуманного сотрудничества с Россией, "поскольку начавшаяся модернизация остановится на полпути". Это должно означать следующее: модернизация армии Сербии бесполезна, и НАТО нам не миновать, хотим мы того или нет. Конечно, все это ложь и намеренная дезинформация общественности. Кроме того, целенаправленно извратили анализ военного эксперта Александра Радича, в котором он связывает (его право) фразу, сказанную президентом Вучичем, с недавним визитом специального представителя Госдепа Томаса Зарзецкого, который отвечает за введение санкций против стран, сотрудничающих с российским ВПК. По мнению Радича, этот визит привел к решению временно приостановить закупки оружия. Но телеканал "Н1" решил выдать желаемое за действительное, чтобы продемонстрировать: Сербию шантажом заставили изменить свою политику по отношению к России.

Транспортно-пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время военного парада Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Александр Вучич действительно заявил, что Сербия на какое-то время остановит закупки оружия, но в продолжении фразы сказал: "В соответствии со своими финансовыми возможностями". На пресс-конференции Вучич пояснил свои слова. Он не сказал, что Зарецкий приехал угрожать, но всем это и так понятно, учитывая его должность в Государственном департаменте США. Ясно, что президент Сербии, будучи осторожным политиком, избегает конфронтации с Америкой, но это, конечно, не означает, что он решил свернуть с пути независимости, который сам же прокладывал. Он четко обозначил порядок факторов, которые влияют на принятие решений о закупке оружия. Во-первых, мы руководствуемся нашими потребностями, во-вторых, возможностями, а на третьем месте - международная обстановка (это подразумевает и нынешние американские угрозы). Зачем нам заранее лишний раз злить самую мощную мировую державу, которую явно больше всего беспокоят С-400, если пока мы сами еще не уверены в закупке, которая возможна только в долгосрочной перспективе?

Итак, нам ясно дали понять: нас ограничивают финансы, а не угрозы и шантаж Запада. Это оправданно, ведь за короткое время Сербия потратила на закупку оружия большие деньги. Только на вооружения из России были израсходованы 600 миллионов долларов, а кроме того, закуплено девять современных вертолетов Airbus, и подписан договор на закупку французского зенитного ракетного комплекса "Мистраль". Благодаря динамичному развитию Сербия смогла выделить 9,17 процентов ВВП на повышение боевой подготовки военнослужащих, вооружения и модернизацию. Так Сербия заняла второе место на Балканах по вложениям в вооруженные силы (нас опередила только Греция). Столь большие расходы трудно нести постоянно. Американский президент Трамп давит на членов НАТО, чтобы они регулярно выделяли всего два процента ВВП, но большинство стран не в состоянии этого делать. К примеру, Хорватия тратит всего 1,68 процентов и, по самым смелым прогнозам, ожидает, что двух процентов ей удастся достигнуть только через пять лет (в 2024 году).

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански немного таинственно намекнул, что, не исключено, Сербия закупит С-400. Вице-премьер правительства Российской Федерации Юрий Борисов не исключает вероятности, что эти мощные зенитные ракетные комплексы Сербии продадут на льготных условиях, в кредит. Конечно, подобные планы следует держать в секрете, поскольку кое-кто на Западе только и ждет повода, чтобы ввести против нас санкции. Один только заказ там восприняли бы как угрозу для НАТО (на самом деле это угроза и есть, но только в случае, если альянс планирует снова совершить агрессию против Сербии).

Рассматривая эту сложную для Сербии ситуацию, нужно иметь в виду, что укрепление армии подразумевает не только перевооружение и модернизацию. Известно, что всерьез рассматривается обязательная военная служба по призыву, и подобные планы потребуют больших финансовых вложений. Инфраструктура и оборудование, которые позволили бы их реализовать, уничтожены теми, кто разрушал армию. Запланированный цикл перевооружения успешно завершен, и теперь в интересах укрепления боеспособности было бы правильно хорошенько укрепить личный состав и запас. Все остальные варианты, кроме службы по призыву, дорогостоящи и не решают всех проблем. Помимо сильной и многоуровневой системы ПВО, служба по призыву стала бы еще одним фактором, сдерживающим потенциального агрессора.

Любан Каран (Љубан Каран)