Немецкая компания Grob Aircraft поставила УТС G-120TP ВВС Эфиопии

ЦАМТО, 20 декабря. Немецкая компания H3 Grob Aircraft, являющаяся подразделением H3 Aerospace Group, сообщила Jane's, что до конца года планирует подписать второй контракт с ВВС Эфиопии на поставку дополнительных турбовинтовых УТС G-120TP.

Как планируется, поставка 6 новых самолетов начнется практически сразу же после подписания сделки. Продажа позволит удвоить парк G-120TP ВВС Эфиопии (поставки первых 6 самолетов были выполнены ранее в 2019 году).

Как сообщил директор по производственным вопросам Grob Ишан Сахгал, начальный контракт на поставку самолетов был подписан в июне 2019 года, поставки начались в августе и были завершены в сентябре.

Новые G-120TP предназначены для замены эксплуатировавшихся в течение 30 лет УТС SF-260TP, которые размещены на авиабазе "Дыре-Дауа", где находится учебный центр ВВС Эфиопии.

Перед поставкой G-120TP компания H3 Grob Aircraft также провела обучение 6 летчиков-инструкторов ВВС Эфиопии и 12 технических специалистов на своем предприятии недалеко от Мюнхена (на юге Германии).

Поставка новых самолетов первоначально осуществлялась на главную авиабазу ВВС Эфиопии в Дебре-Зейт, недалеко от Аддис-Абебы, где 15 октября состоялась официальная церемония их ввода в боевой состав.

Первый контракт также предусматривал поставку летных тренажеров и компьютерных систем обучения, но Grob Aircraft рассчитывает, что позднее сможет продать дополнительно новую систему отбора пилотов PSES (Pilot Evaluation Selection System).

Для подготовки летчиков ВВС Эфиопии перед пилотированием истребителей Су-27 также применяются УТС L-39C чешской Aero Vodochody и два самолета Су-27УБК.