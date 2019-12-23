Войти
ЦАМТО

Немецкая компания Grob Aircraft поставила УТС G-120TP ВВС Эфиопии

278
0
0
УТС G-120TP
Учебно-тренировочный самолет G-120TP.
Источник изображения: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 20 декабря. Немецкая компания H3 Grob Aircraft, являющаяся подразделением H3 Aerospace Group, сообщила Jane's, что до конца года планирует подписать второй контракт с ВВС Эфиопии на поставку дополнительных турбовинтовых УТС G-120TP.

Как планируется, поставка 6 новых самолетов начнется практически сразу же после подписания сделки. Продажа позволит удвоить парк G-120TP ВВС Эфиопии (поставки первых 6 самолетов были выполнены ранее в 2019 году).

Как сообщил директор по производственным вопросам Grob Ишан Сахгал, начальный контракт на поставку самолетов был подписан в июне 2019 года, поставки начались в августе и были завершены в сентябре.

Новые G-120TP предназначены для замены эксплуатировавшихся в течение 30 лет УТС SF-260TP, которые размещены на авиабазе "Дыре-Дауа", где находится учебный центр ВВС Эфиопии.

Перед поставкой G-120TP компания H3 Grob Aircraft также провела обучение 6 летчиков-инструкторов ВВС Эфиопии и 12 технических специалистов на своем предприятии недалеко от Мюнхена (на юге Германии).

Поставка новых самолетов первоначально осуществлялась на главную авиабазу ВВС Эфиопии в Дебре-Зейт, недалеко от Аддис-Абебы, где 15 октября состоялась официальная церемония их ввода в боевой состав.

Первый контракт также предусматривал поставку летных тренажеров и компьютерных систем обучения, но Grob Aircraft рассчитывает, что позднее сможет продать дополнительно новую систему отбора пилотов PSES (Pilot Evaluation Selection System).

Для подготовки летчиков ВВС Эфиопии перед пилотированием истребителей Су-27 также применяются УТС L-39C чешской Aero Vodochody и два самолета Су-27УБК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Чехия
Эфиопия
Продукция
Су-27
Су-27УБК
Компании
Aero Vodochody
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
12.05.2014
Александр Младенов о системе подготовки летчиков ВВС России
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
19.10.2009
Четыре сюжета из рассказов генерального конструктора
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
27.03.2009
Африканские истребители и проблемы авиации России. К десятилетию последних воздушных боев ХХ столетия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации