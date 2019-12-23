Американские истребители F-16 Fighting Falcon получат новые РЛС с АФАР

Установка РЛС APG-83 SABR на истребитель F-16 Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США приступили к оснащению истребителей F-16 Fighting Falcon новейшими радиолокационными станциями (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Контракт на организацию производства получила компания Northrop Grumman. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

ВВС США в рамках стартовавшей программы получат 372 истребителя F-16 Fighting Falcon с установленной РЛС с АФАР. Командование ВВС США заказало у корпорации Northrop Grumman радары APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR). Переоборудование самолетов должно закончиться к 2027 году.

Компании Northrop Grumman выдан контракт стоимостью 1,008 млрд долларов на организацию производства 372 РЛС с АФАР для истребителей F-16 ВВС США. Работы в рамках соглашения должны быть завершены к маю 2027 года

говорится в сообщении Пентагона.

Впервые об оснащении истребителей F-16 Fighting Falcon новой РЛС с АФАР стало известно в 2017 году. Тогда Минобороны США намеревалось заключить контракт с Northrop Grumman на установку на истребители радаров APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR). Изначально речь шла о 72 истребителях F-16 Национальной гвардии США, а также возможной установке новых РЛС на новую модификацию F-16 Viper.

F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин. По данным справочника World Air Forces 2020, на вооружении ВВС США находится 790 истребителей данного типа.