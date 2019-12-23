Тихоокеанский флот получил после ремонта дальний противолодочный самолет Ту-142М3

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Дальний противолодочный самолет Ту-142М3 передан после ремонта Тихоокеанскому флоту России, сообщила в пятницу Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"После прохождения всех необходимых испытаний Ту-142МЗ был передан экипажу авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования", - говорится в сообщении ОАК.

Плановый ремонт дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России проводится в Таганроге на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

"Проведение плановых ремонтов позволяет продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю", - сообщили в ОАК.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.