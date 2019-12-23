Россия вместе с носителем оружия "Судного дня" получит еще три атомные субмарины

В 2020 году "Севмаш" передаст ВМФ России четыре атомные подлодки, сообщил ТАСС гендиректор компании Михаил Будниченко.

Первая — это субмарина К-329 "Белгород" проекта 09852, которая станет носителем беспилотного подводного аппарата "Посейдон" оснащенного ядерной энергоустановкой. Еще три — ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А и многоцелевые подлодки "Казань" и "Новосибирск" проекта 885М.

Также Будниченко рассказал о работах, которые запланированы в 2020 году на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М.

"В 2020 году на корабле проекта 11442М будут выполнены работы, обеспечивающие вывод корабля из дока. Следующий этап — достройка у набережной предприятия и подготовка к испытаниям. Работы на корабле ведутся в соответствии с графиком. После модернизации корабль будет вооружен высокоточным оружием большой дальности, а также мощным противолодочным вооружением", — отметил гендиректор.

В апреле "Белгород" спустили на воду в "Севмаше" (Северодвинск). В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".