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Не смог обойти вниманием пресс-конференцию Владимира Путина бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов – тот самый, который своей директивой развязал войну на Донбассе. Особенно Турчинова задели слова Владимира Путина о том, что в своё время по решению большевиков в состав Украины были переведены многие исконно русские территории.

Президент РФ отметил, что наследием советского государственного строительства является то, что Украина приросла территориями, которые к ней не имели никакого отношения. Речь о северном Причерноморье, западных территориях России.

Путин привёл формулировку тогдашнего советского руководства во главе с Владимиром Лениным:

…для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине.

По словам Турчинова, у Путина он наблюдает "маниакальное стремление к пересмотру границ европейских государств".

Турчинов, развязавший кровопролитие на Украине, пишет на своём сайте:

Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области.

После этого Турчинов добавил, что Путин привержен "имперскому реваншизму".

Интересное явление: как только в России представители власти поднимают вопросы реальной истории, вопросы исторической правды, эта правда сразу же начинает колоть глаза представителям тех стран, в интересы которых входит переписывание всего и вся в историческом плане.

Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с "агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать". Здесь стоит отметить, что в 2014 году Турчинова и его вооружённые отряды ополчение Донбасса жёстко остановило именно как агрессора, посягнувшего на жизни своих же соотечественников. Остаётся дождаться победы над Турчиновым и в рамках правосудия - скамьи подсудимых как для преступника, развязавшего войну.