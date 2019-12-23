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ЦАМТО

Общевойсковая армия ЗВО завершила план приемки новых и перспективных средств связи по ГОЗ в 2019 году

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КШМ Р-149МА1
Унифицированная КШМ Р-149МА1 для обеспечения управления должностных лиц уровня батальона.
Источник изображения: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 20 декабря. Соединения и подразделения войск связи общевойсковой армии Западного военного округа завершили программу перевооружения по Гособоронзаказу, рассчитанную на 2019 год.

Всего в войска общевойсковой армии ЗВО в 2019 году была спланирована поставка свыше 170 ед. военной и специальной техники.

Завершающей поставкой 2019 года стало получение первой партии унифицированных машин связи Р-149МА-1 для воинских частей Ельнинской мотострелковой дивизии.

Унифицированная командно-штабная машина Р-149МА1 предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам бригадного уровня на стоянке и в движении.

УКШМ Р-149МА1 может также применяться и в оперативном звене при его использовании должностными лицами на передовых пунктах управления объединений для обеспечения управления соединениями и частями в соответствии с принятой тактикой применения войск.

В 2020 году планируется поставить еще три аналогичных машины связи, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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