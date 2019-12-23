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ЦАМТО

Консорциум Eurofighter завершил поставку истребителей "Тайфун" ВВС Германии

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Источник изображения: Фото: twitter.,com

ЦАМТО, 20 декабря. Европейский консорциум Eurofighter завершил поставку ВВС Германии многоцелевых истребителей "Тайфун" в рамках ранее заключенных контрактов.

Как подтвердил 18 декабря представитель Eurofighter, последний самолет Транш.3A (серийный номер Luftwaffe 31.53) вылетел с предприятия Airbus в Манчинге (на юге Германии) к месту дислокации 17 декабря. Таким образом, ВВС Германии получили 143 самолета, первый их которых (версии Транш.1) был поставлен в 2003 году.

Германия стала второй в количественном отношении страной-партнером после Великобритании, которая заключила с Eurofighter соглашение по поставке истребителей "Тайфун". ВВС Великобритании получили свой последний самолет Транш.3A 27 сентября на предприятии BAE Systems в Уортоне. Всего с 2003 года ВВС Великобритании было поставлено 160 истребителей.

В ближайшее время предприятие в Манчинге (в районе Мюнхена) сосредоточится на поставке компонентов для сборки истребителей "Тайфун" на другие производственные объекты в Италии, Испании и Великобритании. Представитель Eurofighter отметил, что линия будет работать до начала проекта Quadriga, который позволит ВВС Германии заменить 32 самолета версии Транш.1 путем покупки до 38 новых истребителей, оснащенных РЛС с АФАР с электронным сканированием. Подписание контракта на их поставку ожидается в ближайшее время.

Производство компонентов и работы в рамках проекта Quadriga позволят поддержать предприятие в Манчинге до принятия решения о замене имеющихся самолетов "Торнадо" ВВС Германии и самолетов РЭБ НАТО (последняя программа носит обозначение Luftgestutzte Wirkung im Elektromagnetischen Spektrum). В случае выбора единой платформы в рамках двух проектов, с Eurofighter может быть заключен контракт на поставку ВВС Германии 97 дополнительных самолетов.

На текущий момент консорциумом Eurofighter получены заказы на поставку странами-партнерами, а также заказчикам из Австрии, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии в общей сложности 623 истребителей "Тайфун". По состоянию на 31 августа консорциум поставил 565 самолетов.

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Продукция
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