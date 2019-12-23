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Военное обозрение

США отработали высадку десанта на Корейском полуострове

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военнослужащие совместно со своими союзниками из Южной Кореи провели накануне учения по высадке парашютного десанта с вертолётов CH-47F Chinook.

В подписи к ролику сообщается, что отработка высадки десанта прошла на полигоне близ аэродрома Кунсан, где постоянно находится восьмое истребительное авиакрыло Тихоокеанских ВВС Соединенных Штатов и 38-ой авиаполк военно-воздушных сил Южной Кореи.

Проведение этой тренировки десантирования именно сейчас едва ли позитивно скажется на перспективах мирного урегулирования и денуклеаризации Корейского полуострова.

За несколько дней до этого ВВС Южной Кореи также выпустили провокационный ролик, где показывалось уничтожение целей, похожих на северокорейские военные объекты. Это видео было отмечено многими мировыми СМИ околовоенной тематики.

Также в декабре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может "потерять всё", если предпримет враждебные действия, а американская пресса призвала к пересмотру стратегии на полуострове в сторону "давления".

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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