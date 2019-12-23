"Севмаш" анонсировал сдачу четырех атомных подлодок в 2020 году

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил планы предприятия в 2020 году передать ВМФ четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

"В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомные подводные лодки: АПЛ "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег", а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", – передает ТАСС слова Будниченко в канун 80-летия возглавляемого им предприятия, которое отмечается 21 декабря.

Он добавил также, что "Севмаш" готовит атомную подлодку проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" к передаче флоту.

"Предприятие готовится к передаче ВМФ России новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения "Князь Владимир", а также к выводу из эллинга атомной подводной лодки "Новосибирск" (проекта "Ясень-М)", – сказал он.

По словам Будниченко, в 2019 году все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности "Севмаша" демонстрируют устойчивый рост, к своему 80-летнему юбилею предприятие подошло с хорошими результатами.

Он отметил, что на "Севмаше" продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок 4-го поколения. Кроме того, в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт на дополнительную поставку флоту двух атомоходов проекта "Ясень-М".

Также Будниченко напомнил, что в рамках госиспытаний в октябре в борта атомной подводной лодки "Князь Владимир" был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

"В этом году у нас состоялось еще одно большое событие – 23 апреля вывели из цеха атомную подводную лодку "Белгород". "В следующем году планируется передача корабля Военно-морскому флоту", – сказал он.

Будниченко отметил, что рост производственной программы по сравнению с 2018 годом составляет 5,6%. Чистая прибыль по результатам деятельности в 2019 году ожидается в размере около 3,3 млрд рублей, что превышает плановый показатель на 1,3 млрд рублей.

"Это позволит нам создать источники для финансирования мероприятий по обновлению основных фондов предприятия", – сказал он.

"Также наблюдается устойчивый рост выручки, которая связана с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа – ожидаем увеличения показателя на 7,7%", – добавил глава предприятия.

Напомним, 8 ноября новая российская подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" успешно провела испытательную стрельбу торпедой по подводной мишени в водах Белого моря.

Неделей ранее АПЛ "Князь Владимир" впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава". Военный эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД назвал пуск "Булавы" позитивным и успешным.

Дмитрий Зубарев