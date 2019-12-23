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Эрдоган может завязнуть в Ливии

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Ливийская национальная армия" (LNA) объявила, что ее подразделения со всех сторон оцепили Триполи.

Войска фельдмаршала Хафиза Хафтара применили большое количество пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, под огнем которых формирования ополченцев "Правительства национального согласия" (GNA) покидают позиции и в панике бегут.

Подразделения LNA продвинулись в центр Триполи, захватив несколько новых объектов. Об этом сообщает Free News со ссылкой на отдел военной информации Ливийской национальной армии.

Реджеп Тайип Эрдоган оперативно откликнулся на призыв главы GNA Файеза Сарраджа. В данный момент в Триполи направляются корабли и самолеты с подразделениями турецкого спецназа и бронетехникой. Таким образом, Эрдоган воспользовался призывом Сарраджа к иностранной интервенции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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