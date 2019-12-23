Момент запуска ракеты Су-30МКИ попал на видео

Видео: @IAF_MCC / Twitter

Момент запуска сверхзвуковой ракеты BrahMos с истребителя четвертого поколения Су-30МКИ попал на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовали Военно-воздушные силы (ВВС) Индии.

В подписи к видео сообщается, что пуск прошел успешно, а ракета поразила морскую цель у побережья штата Одиши на востоке страны. В другом твите ВВС Индии напоминают, что дальность ракеты BrahMos составляет 300 километров.

В августе американское издание Defense News со ссылкой на источники написало, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.