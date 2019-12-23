Войти
Lenta.ru

Момент запуска ракеты Су-30МКИ попал на видео

255
0
0

Видео: @IAF_MCC / Twitter

Момент запуска сверхзвуковой ракеты BrahMos с истребителя четвертого поколения Су-30МКИ попал на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовали Военно-воздушные силы (ВВС) Индии.

В подписи к видео сообщается, что пуск прошел успешно, а ракета поразила морскую цель у побережья штата Одиши на востоке страны. В другом твите ВВС Индии напоминают, что дальность ракеты BrahMos составляет 300 километров.

В августе американское издание Defense News со ссылкой на источники написало, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
14.06.2016
«Россию как оружейного экспортера не раз списывали со счетов»
24.12.2015
Тематика ВТС станет одной из центральных в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву
13.02.2013
Проигрываем ли мы индийский рынок?
12.10.2012
Полный боевой комплект
14.08.2009
Перспективы корпорации "Иркут"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации