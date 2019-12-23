"Севмаш" готовится к передаче ВМФ атомной подлодки "Князь Владимир"

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году.

Предприятие продолжает строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения, рассказал глава компании Михаил Будниченко

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 20 декабря. /ТАСС/. "Севмаш" готовит атомную подлодку проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" к передаче Военно-морскому флоту. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава предприятия Михаил Будниченко.

"Предприятие готовится к передаче ВМФ России новейшего стратегического ракетоносца четвертого поколения "Князь Владимир", а также к выводу из эллинга атомной подводной лодки "Новосибирск" (проекта "Ясень-М)", - сказал он.

По словам Будниченко, в 2019 году все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности "Севмаша" демонстрируют устойчивый рост, к своему 80-летнему юбилею, который отмечается 21 декабря, предприятие подошло с хорошими результатами.

Он отметил, что на "Севмаше" продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения. Кроме того, в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт на дополнительную поставку флоту двух атомоходов проекта "Ясень-М".

Также Будниченко напомнил, что в рамках госиспытаний в октябре с борта атомной подводной лодки "Князь Владимир" был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

"В этом году у нас состоялось еще одно большое событие - 23 апреля вывели из цеха атомную подводную лодку "Белгород". "В следующем году планируется передача корабля Военно-морскому флоту", - сказал он.

Финансовые показатели

Будниченко отметил, что рост производственной программы по сравнению с 2018 годом составляет 5,6%. Чистая прибыль по результатам деятельности в 2019 году ожидается в размере около 3,3 млрд рублей, что превышает плановый показатель на 1,3 млрд рублей. "Это позволит нам создать источники для финансирования мероприятий по обновлению основных фондов предприятия", - сказал он.

"Также наблюдается устойчивый рост выручки, которая связана с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа - ожидаем увеличения показателя на 7,7%", - добавил глава предприятия.