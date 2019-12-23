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Военное обозрение

Американский адмирал: США знают о дислокации и задачах российских субмарин Kilo

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты имеют полную информацию о том, где находятся и какие задачи выполняют российские подводные лодки класса Kilo (общее обозначение ДЭПЛ "Палтус" и "Варшавянка") из состава Черноморского флота в Средиземном море. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго.

По словам адмирала, ВМС США знают, что четыре субмарины класса Kilo находятся в акватории Черного моря, а две входят в корабельное соединение ВМФ РФ в Средиземном море, где выполняют задачи возле Сирии.

Важно, что мы знаем, какие задачи они там выполняют, где они находятся, потому что у них на вооружении стоят крылатые ракеты "Калибр", и поэтому мы должны знать, что они планируют. Эти ракеты могут достигнуть любой европейской столицы. Я не говорю, что они намерены это сделать, но здравый смысл диктует необходимость понимать, (...) где они находятся и какие задачи выполняют

- заявил адмирал.

Фогго отметил, что в последнее время Россия значительно нарастила активность своих подводных лодок в Средиземном море. Кроме того, растет активность российских атомных субмарин в Арктике и Атлантике. В ответ на это американский флот будет финансировать развитие беспилотной авиации, в том числе разведывательные БПЛА и дроны-дозаправщики.

Мы наблюдаем всплеск подводной активности военно-морского флота Российской Федерации, какого мы давно не видели

– заявил адмирал, добавив, что для того, чтобы знать обстановку в районах действия американского флота, необходимо развивать беспилотники.

Также командующий ВМС США в Европе и Африке отметил значительное усиление боевого потенциала Крыма и Калининградской области, заявив, что в данных районах Россия создала "мощные узлы обороны".

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Страны
Польша
Россия
Сирия
США
Проекты
877 Палтус
Арктика
БПЛА
Калибр КР
ЧФ
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