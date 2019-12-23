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Деловая газета "Взгляд"

РСЗО "Торнадо-Г" решили усовершенствовать

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Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Концерн "Техмаш" ведет работы по совершенствованию реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" калибра 122 мм, заявил гендиректор концерна Владимир Лепин.

"Учитывая высокие технические характеристики боевой машины и реактивных снарядов РСЗО нового поколения, считаем, что у "Торнадо-С", так же, как и у "Торнадо-Г", достаточно хорошие перспективы продвижения на международные рынки. Тем более мы не стоим на месте. Сейчас ведем работы по дальнейшему совершенствованию 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", – передает ТАСС слова Лепина.

Напомним, в апреле в Минобороны поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо", построенного предприятием "Мотовилихинские заводы" из Перми.



Дмитрий Зубарев

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