Войти
Деловая газета "Взгляд"

Армия Украины лишится генерал-полковников

455
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

В рамках реформирования Вооруженных сил Украины воинское звание генерал-полковник в армии страны будет упразднено. Соответствующий законопроект в четверг в первом чтении приняла Верховная рада.

В проекте закона указано, что список высших офицерских званий по возрастанию будет представлен следующем образом: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменено на генерал, передает ТАСС.

При этом на флоте между капитаном первого ранга и контр-адмиралом будет установлено звание командор-адмирал.

В пояснительной записке к тексту законопроекта указывается, что преобразования вводят по образцу стран НАТО.

В октябре Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава вооруженных сил страны.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
28.11.2018
ВС РФ отказал украинскому КБ "Южное" в приостановлении решения о взыскании с него в пользу Минобороны РФ 1 млрд рублей
13.07.2016
Esterline CMC Electronics поставит авионику для украинских модернизированных "Русланов", новых самолетов семейства Ан-148/158/178
11.07.2016
Брюно Тертре: На любой серьезный кризис с Россией сильно влияет ядерный фактор (Le Monde, Франция)
07.07.2016
Дилемма НАТО (Спектр, Латвия)
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
20.02.2008
Габалинская РЛС грозит вступить в НАТО. Азербайджан может передать часть российской ПРО США и Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации