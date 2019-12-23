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Военное обозрение

В ВМС Китая озвучили название истребителей J-15 авиакрыла авианосца "Шаньдун"

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Источник изображения: sina.com.cn

В Китае определились с названием для палубного истребителя, который выбран в качестве основы для авиакрыла первого построенного в Китае авианосца Type001A "Шаньдун". Речь идёт об истребителях J-15, которые в течение последних месяцев проходили тесты по взлёту с палубы Type001A "Шаньдун" и приземлению на неё – в тот момент, когда авианосец сам проходил серию испытаний перед постановкой на вооружение ВМС НОАК (состоялась на текущей неделе).

J-15 – самолёт, базовой моделью которого является Су-33, который в своё время Китаем был куплен у Украины и подробно изучен (в первую очередь изучению подвергалась конструкция планера).

Как сообщается в военном разделе крупного китайского информационного портала Sina, J-15 получил в Военно-морских силах НОАК название "Летающая акула". Именно такое название закрепилось за боевым самолётом, который свой первый полёт осуществил ровно 10 лет назад – в 2009 году.

Сообщается, что авиакрыло авианосца "Шаньдун" из "Летающих акул" J-15 формируется, и в скором времени авианосец с 10-20 истребителями этого типа отправится на выполнение первого патрулирования (учебно-боевого задания) после официального ввода в эксплуатацию.

J-15 используются и на китайском авианосце "Ляонин". За всё время их эксплуатации официально зафиксирован лишь один инцидент с палубными истребителями. В 2017 году J-15 сразу после взлёта попал в стаю птиц, в результате чего произошло возгорание одного из двигателей. Однако пилот сумел осуществить посадку.

В китайском Минобороны отмечают, что к пилотированию "Летающих акул" допускаются исключительно опытные пилоты. На сегодняшний день средний возраст пилотов J-15 составляет 35 лет. Напомним, что ранее в Китае озвучивали средний возраст пилотов истребителей пятого поколения J-20. Он составляет 32 года.

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Страны
Китай
Украина
Продукция
J-15
J-20
Су-33
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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