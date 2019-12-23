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Военное обозрение

Немецкая пресса назвала слова Меркель о санкциях против "СП-2" "объявлением войны Трампу"

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Источник изображения: Официальный сайт "СП-2"

Немецкое издание Bild решило дать характеристику реакции канцлера ФРГ Ангелы Меркель на объявленные американскими конгрессменами санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток-2". По словам Меркель, правительство Германии выступает решительно против экстерриториальных американских санкций и будет добиваться обсуждения мер, принятых Вашингтоном в отношении газотранспортного объекта и фирм, занимающихся его строительством.

В статье Bild говорится о том, что Ангела Меркель "не будет терпеть попыток подрыва Вашингтоном проекта газопровода, строительство которого она поддерживает". При этом автор материала в немецком журнале назвал слова Меркель "чётким объявлением войны". По мнению автора статьи в Bild, своим заявлением Меркель объявляет войну Трампу. Только автор почему-то игнорирует важный факт: санкции против "СП-2" инициировали в конгрессе США, а Трамп, отвечая на вопрос журналистов о "Северном потоке-2", отметил, что готов к обсуждению этой темы.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал немецкую реакцию на американские санкции. По словам Пушкова, "сетования Меркель здесь бессильны".

Он добавляет, что США к мерам экстерриториального воздействия будут прибегать всё чаще, при этом Германия не решится принимать какие-либо контрмеры против Вашингтона.

Пушков в то же время отмечает, что против Турции США не ввели санкции за строительство газопровода "Турецкий поток", так как опасаются ответных мер со стороны президента Эрдогана.

Напомним, что строительства "СП-2" будет, как отмечалось несколько дней назад, завершено в первые месяцы 2020 года.

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