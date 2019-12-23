Китай и Бразилия запустили исследовательский спутник CBERS-04A

Аппарат оснащен камерами, которые будут делать снимки земной поверхности в различном разрешении и с разным временным интервалом

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китай и Бразилия в пятницу успешно вывели на солнечно-синхронную орбиту спутник для изучения природных ресурсов CBERS-4A. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск космического аппарата был осуществлен в 11:22 по местному времени (06:22 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны.

Космический аппарат весит 1,98 тонны, он оснащен двумя бразильскими и одной китайской камерами, которые будут делать снимки земной поверхности в различном разрешении и с разным временным интервалом. CBERS-4A находится на более низкой орбите (628,6 км) по сравнению с ранее запущенным CBERS-4 и может получать более качественные снимки. Они будут передаваться на наземную станцию приема и хранения данных, расположенную в 9 км от бразильского города Куяба (столица штата Мату-Гросу). Этот запуск стал 322-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

CBERS-4A - шестой спутник, разработанный в соответствии с двусторонним соглашением Пекина и Бразилиа от 1988 года. Запуск предыдущего аппарата - CBERS-4 - состоялся 7 декабря 2014 года. Стороны также намерены приступить к созданию CBERS-5 и CBERS-6, которые ориентировочно через пять лет заменят на орбите CBERS-4А.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.